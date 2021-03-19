Первая страна в мире вакцинировала все взрослое население от коронавируса

Первым это сделал Гибралтар

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В среду министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что Гибралтар стал первым местом в мире, где вакцинировали все взрослое население от COVID-19.

Население страны около 33 тысяч человек. Народ Гибралтара — заморская территория Великобритании, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Выступая в Палате общин, Хэнкок добавил, что Великобритания помогает Гибралтару, жертвуя средства индивидуальной защиты, а также тестами на коронавирус. Он также отметил, что правительство Лондона предоставило вакцины против COVID-19 всем своим заморским территориям.

С начала пандемии на Гибралтаре у 4269 человек была диагностирована коронавирусная инфекция, 94 из которых погибли. Пик заболеваемости пришелся на начало января, а наибольшее количество смертей было зафиксировано в середине этого месяца. В течение последних семи дней здесь выявляли в среднем по два заражения в день. По данным местных СМИ, в настоящее время там болеет на коронавирус 25 человек.

Ранее мы сообщали, что европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca.