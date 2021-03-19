Общество

Это был бы просто жуткий сценарий — в «ДНР» сообщили о возможном плане ВСУ

«Военкор ДНР» о возможных планах ВСУ

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Так называемые «эксперты» продолжают делится своим мнением по поводу того, чего ожидать от украинской армии на Донбассе. На этот раз в пропагандистских СМИ выступила так называемая «военкор ДНР» Марина Харькова.

Она призналась, что потенциально благодаря своему опыту и обеспечению ВСУ находится на весьма высоком уровне. При этом боевики украинской армии заметно уступают, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Так она сообщила, что мобилизационный резерв Украины в 10 раз больше, чем в ОРДЛО, а на линии соприкосновения украинских военных в четыре раза больше, чем боевиков. При этом она предполагает, что ВСУ не пойдут в массированное наступление, а скорее всего ударят на нескольких направлениях.

«К примеру, захватят часть Куйбышевского района Донецка или кусок Новоазовского района. И как оттуда выбивать, если там мирные жители, дома, инфраструктура? Это был бы просто жуткий сценарий. Если говорить о взламывании украинских укрепрайонов, то для этого нужна поддержка авиации. Ее у нас нет и не было. Поэтому даже фантазировать на эту тему не получится», — заявила Харькова.

Ранее она заявляла, что в «ДНР» не верят, что боевики смогут остановить ВСУ.

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