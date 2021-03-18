Что Пушилин сделал для людей и Донецка? Позор — жители ОРДО

Многие восхваляют Александра Захарченко

Время чтения: 51 Секунд

В социальны сетях жителей ОРДО разгорелась настоящая дискуссия. Сторонники «ДНР» обижаются, что местные жители часто называют ОРДО «дырой» и критикуют местного «главу» Дениса Пушилина.

«Хочу обратится к людям „донецкой республики“! Все оскорбления, брошенные в сторону „ДНР“… Я понимаю, что все не так, как хотелось бы, но мы живем в спокойствии, по крайней мере, по сравнению с 2014 годом! И этому большая благодарность. Много факторов, почему не стоит расстраиваться в „ДНР“!» — написал один из местных жителей.

Однако многие с этим не согласны, они отмечают, что Пушилин ничего не делает для местных жителей, но в тоже время хвалят первого «главу» ОРДО Александра Захарченко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Пушилину привет от всех дончан! Захарченко Вечная Светлая память! Пушилин — а что он сделал для людей и города? Позор!» — пишет местный житель

«Уважаемый Пушилин ни**я не делает. Цены — смотреть и плакать, а потом эти же слезы и готовить. Предлагаю Пушилину уйти с поста головы Донецка», — написал житель Донецка.

Ранее стала известна истинная причина объявления военной тревоги в «ДНР».