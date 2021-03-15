Общество

Утверждение в ЕС российской вакцины «Спутник V»: названы сроки

Программа находится на стадии реализации

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Европейское агентство лекарственных средств в ближайшее время уже сможет утвердить вакцину от коронавирусной инфекции нового поколения, которая была разработана в РФ «Спутник V». Однако, это произойдет не раньше мая. Об этом в эфире Radio24 сообщил глава департамента EMA по вопросам угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери, передает УРА-Информ.

«Спутник — это хорошо разработанная вакцина, которая заслуживает общего интереса. Мы рады сотрудничать с компанией-производителем и посмотрим, сможем ли мы использовать ее в Европе, но мы должны проверить, соответствуют ли ожиданиям стандарты производства», — отметил Кавалери.

Также он добавил, что сейчас в ЕС работают над реализацией программы.

«Программа находится на стадии реализации, и в ближайшие недели мы увидим, сможем ли утвердить вакцину. Но до конца апреля мы не будем готовы дать согласие на «Спутник V». Вероятнее в мае», — добавил он.

Ранее сообщалось, что швейцарская фармацевтическая компания Adienne планирует осуществлять производство вакцины, которая была разработана в Российской Федерации, от коронавирусной инфекции нового поколения «Спутник V» в Италии. Фонд национального благосостояния РФ уже подписал с компанией соглашение. 

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