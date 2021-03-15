Усиление ответственности за пьяное вождение: при новом нарушении сроки будут суммироваться

Водителям за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения грозят более высокие штрафы

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На территории Украины вводится новый подход к лишению водительских прав с вступлением в силу нового закона. Он ужесточает ответственность за пьяное вождение. Отныне сроки будут не заменяться, а суммироваться. Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает УРА-Информ.

«Срок лишения водительских прав будет суммироваться, то есть не замещаться новым сроком. Если человека лишили прав сроком на один год, то в случае второго нарушения 1 год заменялся 3 годами. Теперь сроки будут суммироваться, то есть 1+3», — отметил Билошицкий.

Стоит напомнить, что отныне водителям за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения грозят более высокие штрафы. Также таким правонарушителям грозит административный арест и даже конфискация транспортного средства.

Ранее сообщалось, что система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения, которые были совершены владельцами транспортных средств на иностранных номерных знаках.