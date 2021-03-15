Последний день перед локдауном в Италии: на улицах толпы

В стране вводят трехнедельный карантин

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В понедельник в половине регионов Италии был введен трехнедельный локдаун. Итальянцы решили воспользоваться последними днями свободы и отправились в центры городов, пляжи и парки.

Во многих городах полиция вмешивалась в места скопления людей. С понедельника в красной изолированной зоне будут находиться 10 регионов: Апулия, Кампания, Молизе, Лацио, Марке, Эмилия-Романья, Пьемонт, Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция-Джулия и автономная провинция Тренто. Остальные регионы окажутся в оранжевой зоне ужесточения ограничений. Ситуация на Сардинии, которая по-прежнему остается белой зоной самых мягких правил, не изменится, пишет УРА-Информ со ссылкой на местные СМИ.

Минздрав объявил, что 264 случая смерти от COVID-19 и 21315 новых коронавирусных инфекций были зарегистрированы в прошлый день, но количество тестов на 100 000 меньше, чем накануне.

Число погибших от COVID-19 возросло до 102 145 человек. Впервые за несколько месяцев количество пациентов с COVID-19 в отделениях интенсивной терапии превысило три тысячи.

Коронавирус был обнаружен за год у 3,2 миллиона человек. За последние 24 часа в Италии были вакцинированы 180 000 человек. Всего вакцину получили 6,6 миллиона человек. Почти два миллиона итальянцев уже получили две дозы.

Ранее мы сообщали, что несколько регионов Украины находятся в шаге от «красной зоны».