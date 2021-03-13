Спасенные у берегов Румынии моряки вернуться в Украину уже на следующей неделе

Все моряки обеспечены одеждой и надлежащим питанием

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Поисковые работы румынских военных спасателей, которые длились весь вчерашний день, завершились безрезультатно. Корабль ВМС Румынии покинул место кораблекрушения. Сегодня, 13 марта, в 7 утра поиски пострадавших в аварии были возобновлены силами и специальными судами Береговой охраны Пограничной полиции Румынии и Морской судоходной администрации. Об этом сообщает УРА-Информ ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Румынии.

«Спасатели ищут тело погибшего капитана затонувшего судна (в самом начале его зафиксировали в районе аварии, но не смогли поднять на борт спасательного судна), а также первого помощника капитана, который с начала поисковой операции считается пропавшим без вести», — отмечается в сообщении посольства.

При этом, известно, что состояние здоровья спасенных моряков удовлетворительное. Вчера морякам были вручены свидетельства для возвращения в Украину.

«В зависимости от состояния здоровья и срока завершения ряда следственных действий румынских правоохранительных органов, возвращение украинских моряков на родину следует ожидать на следующей неделе», — добавили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 11 марта, в Черном море затонуло сухогрузное судно «Волго Балт 179». Корабль шел из российского города Ростов-на-Дону в румынский порт Констанца.