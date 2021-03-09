Зеленский готов перейти к плану Б по Донбассу: что известно

Глава государства готов к решительным шагам

Время чтения: 41 Секунд

Учитывая, что в последнее время ситуация на Донбассе только ухудшилась, боевики все больше обстреливают украинские позиции, а страна также несет и потери, в Офисе президента готовы перейти к плану Б по Донбассу.

Отмечается, что Владимир Зеленский готов действовать по-другому относительно Минских соглашений. В Офисе президента уже даже разработал план действий, который должен трансформировать политику Зеленского относительно войны на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал резидент.

«На Донбассе на протяжении прошлых суток 10 раз нарушали режим тишины, что ставит под угрозу перемирие и вынуждает Офис Президента реагировать жестко на вызовы», — пишет паблик.

Отметим, что различные источники в «республиках», телеграм каналы, блогеры и новостные агентства все время пишут о том, что Украина готовится к полномасштабному наступлению. В тоже время в так называемых «ДНР» и «ЛНР» заявляют, что готовы противостоять ВСУ даже без помощи Российской Федерации.