Общество

Появляются новые варианты коронавируса: эксперт рассказал, что их может остановить

Лучшее решение проблемы – вакцинация

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Лучший способ снизить риск появления новых вариантов коронавируса — как можно скорее вакцинировать как можно больше людей в мире заявил Монсеф Слауи, исследователь, который до недавнего времени возглавлял операцию правительства США по Warp Speed.

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила, что в Великобритании было обнаружено 16 случаев заражения новым, ранее неизвестным вариантом коронавируса SARS-CoV-2. На данный момент известно только, что он содержит ту же опасную мутацию E384K, что и тревожные варианты, распространяющиеся по миру из Южной Африки и Бразилии, пишет УРА-Информ.

— Лучший способ снизить риск развития новых вариантов коронавируса — как можно скорее вакцинировать как можно больше людей в мире, — сказал News Scientist исследователь. Вот почему так важно, чтобы кампания вакцинации проходила гладко во всем мире, как в богатых, так и в менее богатых странах.

Проф. Джереми Камил из Университета штата Луизиана объясняет, что каждая коронавирусная инфекция похожа на покупку лотерейного билета. Если миллионы людей заразятся, у одного из них может развиться новый вариант SARS-CoV-2, который окажется более заразным и смертельным.

Ранее мы сообщали, что в Украину прививку от ковида получило более 18 000 граждан.

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