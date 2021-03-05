В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

2021 год тоже станет годом коронавирусной инфекции

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Пандемия коронавирусной инфекции начнет отступать в начале 2022 года. При этом, стоит отметить, что сама пневмония нового типа никуда не денется. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью газете Die Welt, передает УРА-Информ.

Он отметил, что 2021 год тоже станет годом коронавирусной инфекции.

«Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус», — отметил он.

Также представитель ВОЗ призвал население Земли набраться терпения в вопросе вакцинации.

«Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что зоопарк Сан-Диего начал вакцинацию обезьян от коронавируса. Орангутаны и бонобо получили препарат, специально разработанный для животных.