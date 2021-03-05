Общество

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19

2021 год тоже станет годом коронавирусной инфекции

Время чтения: 42 Секунд

Пандемия коронавирусной инфекции начнет отступать в начале 2022 года. При этом, стоит отметить, что сама пневмония нового типа никуда не денется. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил в интервью газете Die Welt, передает УРА-Информ.

Он отметил, что 2021 год тоже станет годом коронавирусной инфекции.

«Но сейчас мы можем лучше предсказывать события и управлять ими. В 2020 году была лишь неопределенность как в сфере здравоохранения, так и в сфере политики. Я полагаю, что в начале 2022 года пандемия останется позади, однако это не значит, что уйдет сам вирус», — отметил он.

Также представитель ВОЗ призвал население Земли набраться терпения в вопросе вакцинации.

«Вначале всегда спрос превышает предложение. Нельзя привить разом жителей всей планеты», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что зоопарк Сан-Диего начал вакцинацию обезьян от коронавируса. Орангутаны и бонобо получили препарат, специально разработанный для животных.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украинцы начали массово записываться на вакцинацию: стало известно число желающих

От начала вакцинации в Украине сотрудники медицинской сферы сделали 12 481 прививки

До этой даты Донецк освободят — жители ОРДО

Местные жители предсказывают победу ВСУ

Приложение WhatsApp получит очень ожидаемые функции

Наконец-то добавят функцию видеозвонка

В США начали использовать специальную вакцину против COVID-19 для животных

Самка орангутана Карен была среди вакцинированных на прошлой неделе

Как только политическая обстановка позволит, Украина нанесет удар — в ОРДО ждут наступления ВСУ

Ситуация на Донбассе очень сильно напоминает обострение в Горном Карабахе

В Украине вторые сутки подряд больше 10 000 зараженных COVID-19

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 384 917 заболевших COVID-19

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap