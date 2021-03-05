В Украину только по «пропускам»: что задумали в ОРДО

Боевики задумали новые правила пересечения КПВВ

Время чтения: 48 Секунд

В ОРДО похоже задумали ввести новые правила пересечения КПВВ с Украиной. Там намерены выдавать местным жителям специальные «пропуска».

Народный депутат Муса Магодмедов рассказал об нюансах нового «закона», который готовят так называемые «власти» «ДНР». Он считает, что таким образом «республика» хочет «оторвать» жителей ОРДЛО от Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал депутата.

Народный депутат отмечает, что готовится «закон», согласно которому ужесточатся правила пересечения линии разграничения. Для этого введут специальные «пропуска».

«Как сообщают в ТКГ, теперь Пушилин готовит «закон» о пересечении линии разграничения. Пересекать КПВВ можно будет только при наличии «пропуска», получить, который можно будет в «МВД», где вам откатают пальцы, сфотографируют и еще и проверят телефон, что бы это ни значило. Процедура будет занимать до двух недель. А если человек едет на своей машине, то на нее тоже нужно будет получать «пропуск». Но при этом в РФ можно будет ездить без изменений», — написал депутат.

Ранее мы сообщали, что в Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе.