В Украине вторые сутки подряд больше 10 000 зараженных COVID-19

С начала эпидемии в Украине зарегистрировали 1 384 917 заболевших COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 10 155 новых заболеваний коронавирусной пневмонией. Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов, передает УРА-информ.

Наибольшее число заболевших за прошедшие сутки было зарегистрировано в Киеве. Тут заболело 910 граждан. В Винницкой области заразилось 816 человек, в Закарпатской — 748, Ивано-Франковской — 737 и в Житомирской — 695.

Известно, чтоо за четвертое марта погибло 172 человека с диагнозом COVID-19, выздоровело – 4149 граждан страны, были госпитализированы в медицинские учреждения 3355 человек.

Стоит отметить, что за прошедший день было сделано 83 756 тестов. Из них методом ПЦР – 40 393, ИФА – 16 127, экспресс-тестами на антиген – 27 236.

С начала эпидемии на территории Украины зарегистрировали 1 384 917 заболевших COVID-19. Из них 26 763 человека скончались, 1 191 022 пациента выздоровели.

Ранее сообщалось, что несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса и призывает всех желающих это делать, не все члены его партии выступают за вакцинацию от ковида.