Общество

В США начали использовать специальную вакцину против COVID-19 для животных

Самка орангутана Карен была среди вакцинированных на прошлой неделе

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Зоопарк Сан-Диего начал вакцинацию обезьян от коронавируса. Орангутаны и бонобо получили препарат, специально разработанный для животных.

Самка орангутана Карен была среди вакцинированных на прошлой неделе. В 1994 году это была первая обезьяна в мире, перенесшая операцию на открытом сердце. Карен, вместе с тремя другими орангутанами и пятью бонобо, получила в зоопарке две дозы вакцины, разработанной ветеринарной фармацевтической компанией Zoetis, пишет УРА-Информ со ссылкой на National Geographic

«На протяжении всей моей карьеры у меня не было доступа к экспериментальной вакцине на этой ранней стадии, и у меня не было такого непреодолимого желания применять ее», — говорит Надин Ламберски, курирующая отдел охраны дикой природы зоопарка.

В январе восемь горилл зоопарка были первыми в мире человекообразными обезьянами, у которых был обнаружен коронавирус. Сейчас они выздоравливают. Собаки, кошки, норки, тигры, львы и некоторые другие виды животных также были инфицированы по всему миру.

Особую озабоченность экологов вызывают человекообразные обезьяны. Международный союз охраны природы (МСОП) перечисляет все виды горилл как находящиеся под угрозой исчезновения или особенно уязвимые, и восприимчивость к болезням является одной из основных опасностей.

Ранее мы сообщали, что в Украине вторые сутки подряд больше 10 000 зараженных COVID-19.

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