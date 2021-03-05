В «ЛДНР» готовятся воевать против беспилотников: что известно

Боевики готовятся к возможному наступлению ВСУ

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Все больше источников сообщают о том, что полномасштабная война на Донбассе неизбежна. При этом большинство этих источников именно из ОРДЛО.

В так называемых «ЛНР» и «ДНР» готовятся к наступлению украинской армии. При этом, в кулуарах силовых ведомств ходят слухи, что боевикам известно, что Украина готовится воевать на Донбассе беспилотниками. В связи с этим «ЛДНР» изучают ситуацию, как этому противостоять, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Сейчас у нас под грифом секретно готовится специальные подразделения беспилотных войск. После Карабахского конфликта, беспилотный кейс стал основным, но «ЛДНР» также готовится «воевать» против беспилотников, там также созданы спецподразделения под грифом секретно», — пишет источник.

При этом он не добавляет никакой информации по поводу того, какие именно беспилотники будет использовать Украина. Также неизвестно, каким образом будут боевики «воевать» с ними и как сейчас готовятся к полномасштабному конфликту.

Ранее мы сообщали, что в Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе.