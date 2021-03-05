Общество

В «ЛДНР» готовятся воевать против беспилотников: что известно

Боевики готовятся к возможному наступлению ВСУ

Время чтения: 45 Секунд

Все больше источников сообщают о том, что полномасштабная война на Донбассе неизбежна. При этом большинство этих источников именно из ОРДЛО.

В так называемых «ЛНР» и «ДНР» готовятся к наступлению украинской армии. При этом, в кулуарах силовых ведомств ходят слухи, что боевикам известно, что Украина готовится воевать на Донбассе беспилотниками. В связи с этим «ЛДНР» изучают ситуацию, как этому противостоять, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Сейчас у нас под грифом секретно готовится специальные подразделения беспилотных войск. После Карабахского конфликта, беспилотный кейс стал основным, но «ЛДНР» также готовится «воевать» против беспилотников, там также созданы спецподразделения под грифом секретно», — пишет источник.

При этом он не добавляет никакой информации по поводу того, какие именно беспилотники будет использовать Украина. Также неизвестно, каким образом будут боевики «воевать» с ними и как сейчас готовятся к полномасштабному конфликту.

Ранее мы сообщали, что в Кремле обвинили Украину в обострении на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

«Слуга народа» снова выступил против вакцинации: что он сказал

Юрий Камельчук рассказал о вакцинации

В Украину только по «пропускам»: что задумали в ОРДО

Боевики задумали новые правила пересечения КПВВ

Российский чиновник пригрозил Украине: российским вооруженным силам идти до Киева 20 часов

Петр Толстой высказался по поводу войны на Донбассе

«У нас есть все шансы»: в Генштабе настроены победить РФ

Для процветания страны, как отметил генерал, нужна сильная власть, армия и единство народа

Стала известна дата открытия КПВВ «Еленовка»: уже скоро

КПВВ «Еленовка» будет работать 5 марта с 09:00 до 16:30

Это китайский Чернобыль в десятой степени — сильные обвинения в адрес Китая

Китай не ответил за распространение коронавируса

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap