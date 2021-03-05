Российский чиновник пригрозил Украине: российским вооруженным силам идти до Киева 20 часов

Петр Толстой высказался по поводу войны на Донбассе

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Российские чиновники начали открыто угрожать Украине. На этот раз отметился своим выступлением вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, который выступал в прямом эфире одного из российских телеканалов.

Во время своего выступления российский чиновник начал открыто угрожать Украине. Он заявил, что Российская Федерация ответит на возможное наступление со стороны Украины на Донбассе. Он предполагает, что за 20 часов российские военные будут уже в Киеве, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канал украинского журналиста Романа Цимбалюка, который выложил фрагмент выступления российского чиновника.

«Хоть что-то, какое-то обострение на Донбассе или вот эти вот бандюганы во главе с Зеленским пойдут на линию фронта, вы знаете, сколько российским вооруженным силам идти до Киева? 20 часов!.. Через 20 часов на Крещатике встречаемся со всеми сторонниками «незалежности». Быстро и эффективно», — заявил в прямом эфире Толстой.

Ранее украинская сторона в ТКГ заявила, что боевики нарушают перемирие и Украина в свою очередь должна использовать ответный огонь по позициям врагов.