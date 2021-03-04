Общество

Странное поведение «ЛНР» и «ДНР»: одни стреляют, а другие придерживаются перемирия

Две «республики» действуют по-разному

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Уже, наверное, многие привыкли, что на Донбассе ситуация в последнее время ухудшилась и количество обстрелов резко увеличилось. При этом фиксируется весьма странная картина.

Обстреливает украинские позиции, по сути, одна «ДНР», в то же время «ЛНР», действует другим путем. Наиболее ярко такая ситуация проявилась 1 марта. Согласно отчету ОБСЕ миссия зафиксировала 150 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 9 таких нарушений. В то же самое время СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в Луганской области, а за предыдущие сутки в этой области зафиксировано 2 таких нарушения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Отметим, что » ДНР» уже получила разрешение на открытие огня по необходимости, в том числе «упреждающего», об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Народной милиции ДНР. В то же время «ЛНР» вполне может превратиться в некую нейтральную Швейцарию, в которой худо-бедно, но перемирие можно сказать почти соблюдается.

Ранее мы сообщали, что «ДНР» вышла из перемирия.

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