Общество

Наравне с ИГИЛ: в РФ запрещена символика «ДНР»

Официального запрета со стороны Почты России нет

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Стало известно, что в Российской Федерации запрещена символика, вроде дружественной «ДНР». Об этом сообщила блогер и журналист из Донецка Марина Харькова.

Она пожаловалась на то, что не смогла отправить Почтой России благодарственное письмо и грамоту волонтерам, живущим в РФ. Якобы почтовики заявили журналистке, что корреспонденцию с официальной символикой «ДНР» запрещено и до места назначения письмо не дойдет. То же касается и бандеролей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Харькова эмоционально отреагировала на ситуацию, подвергнув сомнениям курс на интеграцию ДНР в состав России. Мол, в теории проходят интеграционные форумы и толкаются речи о скором вхождении в РФ, а на практике «ДНР» чуть ли не приравнивают к ИГИЛ и «Правому сектору» — запрещенным на территории России организациям», — отмечает источник.

Стоит отметить, что на горячей линии Почты России запрет на символику «ДНР» не подтверждают, но вполне реально, что на практике он есть.

Ранее мы сообщали, что «ДНР» вышла из перемирия, боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ.

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«ДНР» вышли из перемирия: боевики готовы открыть огонь по позициям ВСУ

Сообщение было опубликовано в «экстренном заявлении» пророссийских оккупантов

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