«Укрзализныця» останавливает продажу билетов по двум областям

Продавать билеты не будут до 12 марта

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Украинская компания «Укрзализныця» временно приостановила продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. По предварительным данным, ограничение на продажу билетов будут действовать с 7 по 12 марта. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно «красных карантинных» зон «Укрзализныця» приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области» — отметили в компании.

Помимо этого, в регионах будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже купленными проездными документами на даты после 7 марта включительно. При этом, до шестого марта пассажиры компании, которые приобрели билеты, смогут без препятствий добраться до места назначения.

Ранее сообщалось, что с 12 марта жителей ОРЛО ждут очередные «улучшения». Так в «ЛНР» поднимут цены на проезд в общественном транспорте.