Похоже, идет подготовка к крупной наступательной операции украинской армии — военкор

Все больше экспертов из ОРДЛО заявляют о том, что ВСУ готовятся к наступлению

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Украинская армия планирует масштабное наступление уже в ближайшее время. Такое заявление сделал военкор из ОРДО, работающий под ником «Зодиак».

Он отмечает, что ситуация на линии разграничения обострилась, с обеих сторон идут обстрелы, в том числе и с тяжелого артвооружения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он также сообщил, что «власти» некоторых населенных пунктов, близких к передовой, призывают местных жителей соблюдать осторожность при артобстрелах. Он также отметил, что ответный огонь со стороны ВСУ на провокации НВФ весьма эффективен и последние несут существенные потери.

«Все железнодорожные пути и шоссейные дороги в прифронтовой полосе со стороны Украины забиты воинскими эшелонами и колоннами с личным составом и тяжелой боевой техникой. Похоже, идет подготовка к крупной наступательной операции украинской армии», — написал «Зодиак».

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО ожидают наступления украинской армии. Там даже назвали возможную дату наступления ВСУ.