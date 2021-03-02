Нацполицию принудительно заставят вакцинироваться индийским препаратом: что известно

Настала очередь Нацполиции получить вакцину

Время чтения: 45 Секунд

Ситуация с вакцинированием в Украине индийским препаратом проходит не лучшим образом. Так есть большое количество тех, кто отказывается от этой вакцины.

Напомним, что в первую очередь вакцину в стране должны были полечить медики, которые работают с больными на коронавирус и те, кто ездит на вызовы для забора материалов. Однако даже среди медицинских сотрудников есть большое количество тех, кто не намерен получать индийский препарат.

В тоже время в Офисе президента рассматривают варианты, кому еще можно отдать вакцину. В итоге было принято решение провести вакцинацию в Национальной полиции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента приняли решение провести добровольно-принудительную вакцинацию национальной полиции индийским препаратом CoviSheld. На Банковой паника из-за провала кейса с вакцинацией, который должен был стать победным нарративом Президента, а по факту превращается в провал», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что 50 тысяч доз вакцины отправят украинским военным.