Общество

Нацполицию принудительно заставят вакцинироваться индийским препаратом: что известно

Настала очередь Нацполиции получить вакцину

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Ситуация с вакцинированием в Украине индийским препаратом проходит не лучшим образом. Так есть большое количество тех, кто отказывается от этой вакцины.

Напомним, что в первую очередь вакцину в стране должны были полечить медики, которые работают с больными на коронавирус и те, кто ездит на вызовы для забора материалов. Однако даже среди медицинских сотрудников есть большое количество тех, кто не намерен получать индийский препарат.

В тоже время в Офисе президента рассматривают варианты, кому еще можно отдать вакцину. В итоге было принято решение провести вакцинацию в Национальной полиции, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канала Резидент.

«Наш источник в ОП сообщил, что в Офисе Президента приняли решение провести добровольно-принудительную вакцинацию национальной полиции индийским препаратом CoviSheld. На Банковой паника из-за провала кейса с вакцинацией, который должен был стать победным нарративом Президента, а по факту превращается в провал», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что 50 тысяч доз вакцины отправят украинским военным.

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