Шансы на то, что нас пронесет все меньше, на сей раз они готовы: боевики ждут наступления ВСУ

В ОРДЛО не будут готовы к таким действиям Украины

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Все больше блогеров из ОРДЛО и местных жителей сообщают о том, что уже в ближайшее время стоит ожидать масштабных военных действий на Донбассе. Они считают, что украинская армия в ближайшее время пойдет в наступление.

Один из пропагандистов ОРДЛО Борис Джерелиевский заявил, что украинская сторона организовала возле Крымского полуострова особые тренировки, которые будут очень полезные во время военных действий на Донбассе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По словам блогеров, там тренируются артиллеристы, которые пристреливаются в рамках учений.

«Шансы на то, что нас пронесет все меньше. На сей раз они готовы. Возможно, последует отвлекающая операция в направлении Крыма. Как когда-то писал: весна является точной датой. Полагаю, многое зависит от погоды. Остановить все это в данный момент еще нужно, но необходимы не угрозы Пушилина, а заявления Путина», — заявил Джерелиевский.

Ранее другой источник сообщали, что украинская армия и боевики стягивают вооружение к линии разграничения. Все может перерасти в масштабные боевые действия.