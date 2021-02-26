В США обнаружили новый неизвестный вариант коронавируса — вакцина не защитит от него

Вариант B.1.526 появился в городе Нью-Йорк

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Команды ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке подтвердили открытие нового варианта коронавируса. Новый вирус в некоторой степени не поддается реакции организма на вакцины и становится все более распространенным. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что ни иммунная система, ни антитела не защищают от вируса.

Вариант B.1.526 появился в городе Нью-Йорк и на северо-востоке страны. По мнению экспертов из Колумбийского университета, он содержит мутации, которые помогают избежать естественного иммунного ответа организма. Моноклональные антитела также не защищают от него, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN

Одна из мутаций напоминает вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке. В каком-то смысле он не поддается реакции организма на вакцины и становится все более распространенным явлением.

«С конца декабря до середины февраля мы наблюдали неуклонный рост уровня обнаружения, с тревожным увеличением до 12,7% за последние две недели», — заявили сотрудники Медицинского центра Колумбийского университета.

Больше всего исследователей беспокоит мутация E484K. По их мнению, он обладает способностью частично избегать иммунной реакции организма, а также терапии моноклональными антителами.

По мнению экспертов, чем больше людей заражено и чем дольше это происходит, тем больше вероятность изменения и мутации вируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вакциация от коронавируса.