Общество

Украинским политикам публично сделают вакцинацию: составляют списки

Также публично вакцинацию пройдут и известные военные

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В Украине намерены намерены составить публичный список политиков, которые на камеры пройдут вакцинацию. Такая инициатива властей необходима для того, чтобы увеличить количество желающих делать прививку от коронавирусной инфекции.

Отметим, что несколько дней назад в Украинец наконец-то стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь в Украине вакцинацию должны сделать врачам, которые работают с больными на коронавирус. Однако даже среди медиков нет большего количества желающих получить вакцину. Поэтому власти решили увеличить процент тех, кто хотел бы получить вакцину, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«В Офисе Президента готовят список политиков и чиновников для публичной вакцинации. В этот список хотят включить также и силовиков-военных, чтобы повысить доверие среди солдат «напередке», — пишет паблик.

Напомним, что первым вакцину от ковида в Украине получил доктор из Черкасс, который работает реаниматологом, Евгений Горенко.

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