Это можно считать ответом на последовательные действия Зеленского — эксперт о ситуации на Донбассе

Все из-за закрытия пророссийских каналов в Украине

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Увеличение количества обстрелов и новые потери на Донбассе являются ответом Российской Федерации. Такое мнение выразил политолог Олег Лесной.

Он считает, что такие действия РФ на востоке Украине являются ответом на том, что делает президент Украины Владимир Зеленский. Речь идет о закрытии пророссийских каналов кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Неоднократно звучало мнение, что действия Зеленского в отношении пророссийских каналов, рупоров РФ в Украине, обязательно должны вызвать реакцию Кремля. Мы видим, что это можно считать ответом на последовательные действия президента, власти в целом, спецслужб. Это один из факторов, — заявил эксперт.

Вторым фактором он назвал то, что Россия не намерена прекращать войну, она хочет и дальше давать на Украину, чтобы все завершилось по сценарию Кремля.

Эксперт добавил, что Украина не намерена идти на поступки, а это в итоге приводит к потерям на Донбассе.

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