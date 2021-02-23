Байден: у нас зафиксировано больше жертв этого вируса, чем где-либо

500 000 человек — это больше, чем все население Канзас-Сити

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Полмиллиона смертей от пандемии COVID-19 в понедельник было зафиксировано в США, что означает, что каждая пятая задокументированная смерть от коронавируса в мире приходится на Соединенные Штаты.

«За год пандемии погибло больше американцев, чем во время Первой мировой войны, Второй мировой войны и войны во Вьетнаме вместе взятых», — сказал президент Джо Байден на мемориальной церемонии, пишет УРА-Информ.

В понедельник вечером по местному времени президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис почтили память полумиллиона смертей от SARS-CoV-2 в Вашингтоне, они зажгли свечи. Перед федеральными зданиями флаги будут приспущены на пять дней.

— Каждый день я получаю маленькую карточку, которая есть у меня в расписании. Он показывает количество американцев, которые были инфицированы или умерли от COVID-19. Это действительно хмурый, душераздирающий день, — сказал президент США.

500 000 человек — это больше, чем все население Канзас-Сити, или количество людей, живущих в пределах города Атланты. Это больше, чем вместимость зрителей на шести крупных американских стадионах.

Ранее мы сообщали, что в США подтверждено более 28,2 миллиона случаев заражения вирусом.