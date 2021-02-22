У боевиков большие кадровые проблемы: берут даже дезертиров

Берут даже дезертиров

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Сейчас в так называемой «ДНР» можно увидеть огромное количество объявление о службе в местной «армии», такого не было еще никогда. В «частях» жуткий некомплект, который пытаются закрыть контрактниками.

Отмечается, что приглашают даже тех, кто ранее не выполнял условий контракт и самовольно оставлял часть, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Главное условие, по сути, чтобы не было непогашенных судимостей. Если раньше приглашали мужчин до 50 лет, то сейчас возраст подняли до 55. Пытаются заманивать на военную службу разными преимуществами и привилегиями, большинства из которых контрактники по факту не получают», — пишет источник.

Отмечается, что боевикам обещали зарплаты до 20 тысяч рядовым, но в итоге все оказалось совсем не так. Зарплаты действительно немного подняли, однако, учитывая ситуация с подорожанием продуктов и коммунальных услуг, получилось в итоге не так хорошо, как предполагалось.

Ранее мы сообщали, что РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе.