Общество

На Донбассе убили еще одного украинского военного: что произошло

Еще один военный получил ранения

Время чтения: 45 Секунд

Очередные неприятные новости пришли из Донбасса. Украина понесла очередные потери.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак во время брифинга сообщил, что в районе шахты Бутовка в Донецкой области в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Трагедия произошла в 72 отдельной механизированной бригаде. Боевики во время обстрелов использовали танковые и противотанковые гранатометы. Отмечается, что украинские военные получили ранения, когда находились на наблюдательном посту. В итоге спасти жизнь одного из них медикам не удалось.

Стоит отметить, что начиная с очередного «перемирия», которое началось в конце июля прошлого гола и по состоянию на вечера 19 февраля 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 10 286 нарушений режима тишины. При этом ОБСЕ считает именно каждый выстрел или взрыв, в свою очередь в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе  РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

Украинских врачей и учителей обяжут вакцинироваться индийской вакциной

Главам ОДА дали соответствующее указание

У боевиков большие кадровые проблемы: берут даже дезертиров

Берут даже дезертиров

А вы считаете при таких ценах реально прожить — жители ОРДО жалуются на ситуацию в регионе

Вакансии с зарплатой в 6-10 тысяч не устраивают местных жителей

РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе: когда они прибудут

В РФ готовы помочь «республикам» в случае наступления ВСУ

Шокирующие цифры: в США уже более полумиллиона смертей от ковида

В США было подтверждено более 28,2 миллиона случаев заражения вирусом

В «ЛДНР» сообщают о больших потерях: военкоры бьют тревогу

Ситуация обострилась после заседания СНБО

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap