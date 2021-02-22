На Донбассе убили еще одного украинского военного: что произошло

Еще один военный получил ранения

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Очередные неприятные новости пришли из Донбасса. Украина понесла очередные потери.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак во время брифинга сообщил, что в районе шахты Бутовка в Донецкой области в результате обстрела погиб украинский военнослужащий, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

Трагедия произошла в 72 отдельной механизированной бригаде. Боевики во время обстрелов использовали танковые и противотанковые гранатометы. Отмечается, что украинские военные получили ранения, когда находились на наблюдательном посту. В итоге спасти жизнь одного из них медикам не удалось.

Стоит отметить, что начиная с очередного «перемирия», которое началось в конце июля прошлого гола и по состоянию на вечера 19 февраля 2021 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 10 286 нарушений режима тишины. При этом ОБСЕ считает именно каждый выстрел или взрыв, в свою очередь в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе РФ готовит 10 000 военных в случае наступления ВСУ на Донбассе.