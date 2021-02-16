Северную Корею обвиняют в попытке украсть технологию вакцины от Pfizer

Очередные кибератаки со стороны Северной Кореи

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Северную Корея обвиняют в попытке украсть технологию вакцины от Pfizer. О попытке кражи сообщило южнокорейское агентство со ссылкой на информацию служб страны.

Это не первый случай в Северной Корее. Неделю назад сообщалось, что, несмотря на санкции, введенные Организацией Объединенных Наций, Северная Корея все еще приобретает современные технологии для производства ядерного оружия и боевых ракет. Согласно отчету экспертов ООН, она использует кибератаки на криптовалютные биржи для финансирования этих операций, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Стоит отметить, что среди людей, вакцинированных в Израиле против COVID-19 препаратом Pfizer, количество заболевших снизилось на 94% во всех возрастных группах — согласно исследованию израильской медицинской компании Clalit.

В рамках исследования Clalit проанализированы данные 1,2 миллиона человек, находящихся под опекой этой компании, в том числе 600 тысяч. человек, получивших вакцину Pfizer, и 600 тыс. непривитых людей.

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