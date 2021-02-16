Общество

Новая дата начала вакцинации в Украине: когда сделают первую прививку

Все должно стартовать на этой неделе

Время чтения: 45 Секунд

Вчера, 15 февраля, в Украине должна была начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Такая дата была названа официальными лицами в Украине.

В тоже время в понедельник ничего не началось, не была сделал первая прививка от ковида. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему случилась такая ситуация и когда все-таки начнут делать прививки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он отметил, что возникли технические проблемы логистического характера. По информации Степанова, они должны решиться в ближайшие несколько дней.

«Мы сразу начнем (прививать). Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни – и эта первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам» – заявил Степанов.

Также он отметил, что по инициативе COVAX первые 117 тысяч доз компании «Pfizer» должны были отправить в Украину до середины февраля, но здесь возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины.

Ранее Степанов заявлял, что в Украине хотят сорвать вакцинацию от коронавируса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Coca-Cola показала прототип бумажной бутылки (ВИДЕО)

Ежегодно в мире производится около 80 миллионов тонн пластика

Северную Корею обвиняют в попытке украсть технологию вакцины от Pfizer

Очередные кибератаки со стороны Северной Кореи

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: врач рассказал детали

Нельзя делать прививку тем кто болеет ковидом или недавно переболел

КПВВ «Еленовка»: боевики требуют новых документов на границе

Боевики требуют предоставить выписку из демографического реестра

Главная сейчас проблема в Минских соглашениях в том, что … — эксперт

У Украины и России своя версия Минских соглашений

Договориться с РФ по Донбассу невозможно, — Кравчук

«Глава ДНР» Денис Пушилин недавно в эфире российского «Первого канала» заявил о намерении интегрировать ОРДЛО в Россию

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap