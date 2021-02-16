Новая дата начала вакцинации в Украине: когда сделают первую прививку

Все должно стартовать на этой неделе

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Вчера, 15 февраля, в Украине должна была начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Такая дата была названа официальными лицами в Украине.

В тоже время в понедельник ничего не началось, не была сделал первая прививка от ковида. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, почему случилась такая ситуация и когда все-таки начнут делать прививки, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он отметил, что возникли технические проблемы логистического характера. По информации Степанова, они должны решиться в ближайшие несколько дней.

«Мы сразу начнем (прививать). Я думаю, что на этой неделе мы уже сделаем первую прививку от коронавирусной болезни – и эта первая прививка будет сделана нашим медицинским работникам» – заявил Степанов.

Также он отметил, что по инициативе COVAX первые 117 тысяч доз компании «Pfizer» должны были отправить в Украину до середины февраля, но здесь возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины.

Ранее Степанов заявлял, что в Украине хотят сорвать вакцинацию от коронавируса.