КПВВ «Еленовка»: боевики требуют новых документов на границе

Боевики требуют предоставить выписку из демографического реестра

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Так называемые «власти» ОРДО не пускают местных жителей обратно домой через пункты пропуска, если у них нет важного документа. При этом ранее этого документа не требовалось при пересечении границы. При этом, уже по сложившийся традиции, боевики не сообщили местным жителям, что требуются новые документы.

Согласно доклада монитора благотворительного фонта «Право на захист» Екатерины Рачинской боевики на КПВВ Еленовке» требуют предоставить выписку из демографического реестра еще и с мокрой печатью, пишет УРА-Информ со ссылкой на Трибун.

«Люди, которым удалось выехать из ОРДО говорят, что на «Еленовке» боевики снова устраивают проблемы. Люди, как правило, предоставляют им ID-карту наряду со справкой о месте регистрации. Должны были бы пропустить, однако вместо этого твердят, будто бы справка не является документом. Требуют предоставить выписку из демографического реестра. При этом на ней должна быть мокрая печать. Безусловно, можно заказать, но боевики КПВВ требуют именно мокрой печати», — сообщила Рачинская.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО существенно подорожали продукты.