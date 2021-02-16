Общество

Кому нельзя делать прививку от коронавируса: врач рассказал детали

Нельзя делать прививку тем кто болеет ковидом или недавно переболел

Время чтения: 50 Секунд

В скором времени в Украине должна начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. В тоже время есть категория граждан, которым нельзя будет делать прививку от ковида.

Врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской рассказал, кому нельзя делать вакцинацию. Он отметил, что в первую очередь речь идет о тех пациентах, которые болеют коронавирусную болезнью или недавно ее перенесли, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Врач ответил на вопрос о том, можно ли делать прививку во время болезни на ковид 19.

«Это универсальное противопоказание для любой прививки — нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку — ред.), чтобы точно знать, что все ваши симптомы — это ваша болезнь», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса может начаться в Украине в марте.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

КПВВ «Еленовка»: боевики требуют новых документов на границе

Боевики требуют предоставить выписку из демографического реестра

Главная сейчас проблема в Минских соглашениях в том, что … — эксперт

У Украины и России своя версия Минских соглашений

Договориться с РФ по Донбассу невозможно, — Кравчук

«Глава ДНР» Денис Пушилин недавно в эфире российского «Первого канала» заявил о намерении интегрировать ОРДЛО в Россию

Путин не бросит Донбасс: Песков дал комментарий

Песков уточнил, что жители неподконтрольных Украине территорий «брошены своим государством»

Разведение сил на Донбассе: Порошенко призвал вернуть воинов ВСУ на позиции

Перемирие на Донбассе является фикцией

Украина еще не получила вакцину от коронавирусу: вакцинацию могут перенести на март

Все могут перенести на март

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap