Кому нельзя делать прививку от коронавируса: врач рассказал детали

Нельзя делать прививку тем кто болеет ковидом или недавно переболел

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В скором времени в Украине должна начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. В тоже время есть категория граждан, которым нельзя будет делать прививку от ковида.

Врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской рассказал, кому нельзя делать вакцинацию. Он отметил, что в первую очередь речь идет о тех пациентах, которые болеют коронавирусную болезнью или недавно ее перенесли, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Врач ответил на вопрос о том, можно ли делать прививку во время болезни на ковид 19.

«Это универсальное противопоказание для любой прививки — нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, ухудшит ли прививка состояние, но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не на то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет два неизвестных, поэтому лучше не делать (прививку — ред.), чтобы точно знать, что все ваши симптомы — это ваша болезнь», — отметил он.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса может начаться в Украине в марте.