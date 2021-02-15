Я знаю, что может остановить полномасштабное вторжение РФ — эксперт

Роман Цимбалюк о важном моменте

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Известный украинский журналист Роман Цимбалюк поделился своим мнением о том, как остановить Российскую Федерацию в случае полномасштабного наступления. Он заявил, что знает, как нужно действовать в этом вопросе украинской стороне.

Он отметил, что не допустить масштабного нападения со стороны России позволит готовность Украины обороняться и демонстрация этого, пишет УРА-Информ со ссылкой на канал журналиста.

«Я знаю, что может остановить полномасштабное вторжение Российской Федерации. Это готовность украинского государства обороняться. Начинается это все со слов Верховного Главнокомандующего, в нашем случае Владимира Александровича Зеленского, который должен перестать «путать» терминологию. Хватит говорить о каких-то «сепаратистах» на Донбассе…» – заявил эксперт.

Журналист отмечает, что нельзя боевиков называть «сепаратистами», хотя и украинские военные используют эти высказывания. Он добавляет, что готовность обороняться и демонстрация этого – это главный момент для выживания, в противном случае война не будет распространяться дальше Донбасса. В тоже время эксперт также добавил, что перемирие закончилось.

Ранее мы сообащли, что на Донбассе подорвался боец ВСУ.