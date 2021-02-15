Украина еще не получила вакцину от коронавирусу: вакцинацию могут перенести на март

Все могут перенести на март

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Многие чиновники Министерства здравоохранения заявляли, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется 15 февраля. Однако сегодня никакой информации по этому поводу министерство не опубликовало.

Источник отмечает, что обещанная вакцинация с 15 февраля не началась, а МОЗ даже отменил свой брифинг и удалил информацию со своего сайта об этом событии, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал легитимный.

При этом отмечается, что вакцина еще даже не в Украине и пока неизвестно, когда ее доставят. Вполне реально, что вакцинация от коронавируса в стране может начаться уже в марте.

«Наш источник сообщал еще 5 февраля, что скорее всего вакцинация начнется не в феврале, а в марте – это знают в Офисе Президента и МОЗе, но не говорят, так как это спровоцирует волну критики. Поэтому обещают вакцину вот-вот и называют «выдуманные даты» и тянут время», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что из-за дефицита препарата украинские власти могут отложить прививку переболевших.