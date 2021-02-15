Евросоюз хочет сделать вакцинацию от коронавируса всем жителям ЕС до конца лета

Многообещающая цель властей

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Как заявил в понедельник комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, вакцинация всех желающих граждан ЕС от COVID-19 к концу лета — это цель ЕС.

«Цель ясна: вакцинировать всех желающих в Европейском Союзе к концу лета», — сказал Бретон в интервью французскому телеканалу BFM, пишет УРА-Информ.

Он добавил, что для достижения этой цели ЕС не нужно больше вакцин, чем то, что они уже заказали, потому что в течение нескольких недель Европа должна иметь в своем распоряжении пять различных препаратов.

«Менее чем через год у нас будет пять эффективных вакцин. Это большое научное достижение», — заявил французский комиссар. Однако, добавил он, проблема не в науке, а в производстве, которое необходимо увеличивать.

«Речь идет о строительстве новых заводов, потому что на строительство уходит пять лет. Мы должны начать с существующих заводов, которых около 10 в Европе и Швейцарии», — сказал Бретон. Комиссар добавил, что он хочет, чтобы Европа в течение 18 месяцев стала ведущим континентом по производству вакцин.

Ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине введут цифровые паспорта вакцинации.