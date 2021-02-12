В Украине может быть свой штамм коронавируса — врач

Однако подтвердить это невозможно

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В Украине мог выработаться свой уникальный штамм коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал директор института биохимии им. Палладина, академик Сергей Комисаренко.

Эксперт предполагает, что украинский вариант коронавируса может быть менее заразным, чем британский. Поэтому в Украине фиксируются такие небольшие показатели заболеваемости на ковид, пишет УРА-информ со ссылкой на Факты.

«Но доказать это со стороны науки невозможно… Потому что в Украине нет исследования на геном возбудителя COVID-19. Поэтому сравнить наш штамм с британским или американским нельзя… Но если он и правда менее заразный, то это может объяснить снижения числа заболевших», — заявил эксперт.

В тоже время Сергей Комисаренко добавил, что ситуация также улучшилась благодаря карантину выходка дня в ноябре и локдауна в январе.

Эксперт также отметил, что ситуация в Европе более тяжелая, там вторая волна ковида, особенно в Великобритании из-за нового штамма.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует на следующей неделе.