Общество

Ситуация на Донбассе очень напряженная: в один момент все может «взорваться»

Не хватает буквально «спички» для начала серьезного противостояния

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На Донбассе сейчас очень обостренная ситуация. При этом в один миг все может «взорваться» и начнутся серьезные боевые действия.

Как отметил источник, не хватает «спички» и все начнет полыхать. Обе стороны уже получили указание готовить личный состав. Вооружение уже готово и все замерли, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Поездка Зеленского с послами G7 на Донбасс – это попытка снять напряжение и «напугать» «ЛДНР» (Россию), что если заполыхает, то сразу запад ответит санкциями и обвинит именно Россию в развязывании конфликта на Донбассе. Такой ход Зе сделал, потому что сейчас поднял ставки по кейсу Медведчука, которого будет пытаться «раскулачить», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что уже в апреле-мае Российская Федерация намерена пойти в масштабное наступление на Украину. В Кремле задумали захватить несколько восточных регионов страны.

Ранее мы сообщали, что Кравчук ждет жесткой реакции украинских властей на провокации на Донбассе.

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