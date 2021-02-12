Общество

Кому первому в Украине сделают прививку от ковида: Ляшко раскрыл тайну

Первый укол сделают обычному медику

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Первым в Украине вакцину от коронавируса получит обычный медик, а не известная личность. Такое заявление сделал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» он ответил на вопрос ведущей о том, будет ли Украина идти путем некоторых стран, где первый укол COVID-вакцины авторитетным и известным людям. Ляшко отметила, что Украина будет действовать в другом направлении, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую правду.

«Украина приняла решение начинать кампанию из медицинских работников, чтобы защитить людей, которые на передовой борются с коронавирусной болезнью. Я считаю, что любой медицинский работник герой, и он может стать тем, кто получит первую прививку», — заявил Ляшко.

В тоже время он добавил, что президент Украины, министры, секретарь СНБО должны показать людям, что вакцина безопасна. Он также намерен просить своих родителей перед камерами показать, как им делают вакцинацию, чтобы показать, что она безопасна.

Ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине должна начаться на следующей неделе.

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