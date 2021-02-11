Снегопады в Украине: в пяти областях ограничено передвижение транспорта

11 февраля по всей Украине снова ухудшится погода

Время чтения: 44 Секунд

Из-за ухудшения погодных условий в пяти областях Украины ограничили движение транспортных средств, а именно — грузовиков. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ведомстве отметили, что ограничения действуют:

Во Львовской области. На трассе Н-09 Мукачево — Львов, на участке Львов-Рогатин.

Также ограничено передвижение транспорта и в Ивано-Франковской области. Грузовики не могут передвигаться по трассе Н-09 Мукачево — Львов, на участке Рогатин-Львов.

Также движение ограничено и в Закарпатской области. На перевалочных участках дорог (Латирский, Абранском перевалы) на трассе М-06 Киев — Чоп;

В Черкасской области движения грузовиков ограничено на трассе М-05 Киев-Одесса, Р-01 Киев-Знаменка, на Н-08 Борисполь-Запорожье (через г. Кременчуг) — Мариуполь — в пределах области;

П Ровенской области — на трассе М-06 Киев — Чоп — в пределах области.

Ранее сообщалось, что за вчерашний день, восьмое февраля, в украинской столице, — Киеве, в результате гололеда травмировались 239 человек.