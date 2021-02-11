На Донбасс приехала группа снайперов-профессионалов из РФ: что известно

На Донбассе снова работают российские снайперы

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На помощь боевикам на Донбассе в очередной раз приехали российские военные. На этот раз речь идет о снайперах-профессионалах, которые часто с начала военных действий на востоке Украины посещают Донбасс.

Группа российских снайперов прибыла в Луганск в прошлою субботу и уже прошла «адаптацию» в «ЛНР». Отмечается, что эта группа российских военных уже отметилась точным попаданием по украинским военным, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Четкий Луганск.

Отмечает, что на данный момент российские снайперы отправились в «ДНР», где с направления Донецка будут работать по украинским военным.

После этого российские военные вернуться в ОРЛО, где будут помогать боевикам из так называемой «Национальной милиции» «республики».

Ранее мы сообщали, что на Донбассе ожидается серьезное обострение конфликта. Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Российская Федерация ответит на атаку на Виктора Медведчука (закрытие пророссийских каналов).