«ДНР» выступила с требованием к Украине: чего они хотят

В ОРДО хотят определенности от Украины по поводу минских соглашений

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Так называемая «ДНР» выступила с требованием к Украине дать четкий ответ по важному вопросу. Боевики решили прояснить ситуацию Киева по поводу выполнения минских соглашений.

Вчера, десятого февраля, так называемая «министр иностранных дел» «ДНР» Наталья Никонорова обратилась к официальному Киеву со своим вопросом. Она спросила у украинских властей по поводу того, остается ли Украина в рамках минских соглашений или выходит из них. При этом она заявила, что «ДНР» требует от Украины четкого ответа, пишет УРА-Информ.

«Мы требуем, чтобы Киев в самое ближайшее время определился касаемо своих дальнейших действий. Или Украина остается в Минском процессе или же объявляет о том, что выходит из него», — заявила Никонорова, слова которой были опубликованы в так называемой «пресс-службе» «МИД ДНР».

Ранее мы сообщали, что на Донбасс в очередной раз приехали российские профессиональные снайперы. Они уже «отметились» выстрелами в украинских военнослужащих и сейчас работают из «ДНР», а потом вернуться снова «ЛНР».