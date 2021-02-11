Член миссии ВОЗ в Ухане: думаю, все началось в Китае, но не на рынке

Эксперт дал свое мнение по этому поводу

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Я считаю, что пандемия COVID-19 началась в Китае, и коронавирус, вероятно, исходит от летучих мышей, — сказал австралийский микробиолог Доминик Дуайер, один из участников недавно завершившейся миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане.

— Думаю, это началось в Китае. Я думаю, что доказательства того, что это началось где-то еще в мире, на самом деле очень ограничены (…) Есть некоторые доказательства, но они не очень хорошие, — сказал Дуайер в интервью австралийской сети Nine News, пишет УРА-Информ.

— Я думаю, что (коронавирус), скорее всего, пришел от летучей мыши. Мы знаем, что у летучих мышей присутствуют и другие вирусы, тесно связанные с ним, — сказал ученый, который сейчас находится в отеле в Сиднее на карантине после возвращения из Китая. Он отметил, что еще предстоит проделать большую работу для обнаружения первоисточника пандемии.

Двайер также оценил, что коронавирус «вероятно, распространялся среди людей в течение нескольких недель» до вспышки на рынке Хуанань в Ухане.

Австралийский микробиолог сказал, что китайцы «очень гостеприимны», но также отметил напряженную атмосферу и политическое давление, связанные с поиском истоков пандемии в Ухане.

Ранее мы сообщали, что команда экспертов ВОЗ приехала в Ухань, чтобы узнать откуда взялся короанвирус.