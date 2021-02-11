Общество

Были хронические заболевания — власти разрабатывают отмазки на случай смерти после вакцинации

Проблем с вакцинацией точно не избежать

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Уже на следующей неделе в Украине должна начаться вакцинация от коронавирусной инфекции. Скорее всего, не удастся избежать ситуации, когда вскоре после прививки умирает человек. Такие моменты происходят по всему миру из-за различных ситуаций и вряд ли Украине этого не произойдет.

В Офисе Президента уже моделируют ситуацию, когда в момент вакцинации будут случаи гибели граждан страны. Разрабатываются сазу несколько вариантов развития событий, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Главный месседж, что у погибшего были хронические заболевания, что повлияло на ситуацию. Также будут делать акцент, что человек перенервничал, что привело к остановке сердца и тд. Далее любимая стратегия замалчивания», — пишет паблик.

На данный момент в Офисе президента изучают также весь международный опыт подобных ситуаций, где также были случаи смерти после вакцинации и как власти реагировали на такие критические моменты.

Ранее мы сообщали, что в США мужчина умер спустя 25 минут после вакцинации от COVID-19.

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