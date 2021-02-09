Общество

Старейшая жительница Европы поборола Covid-19 за несколько дней до своего 117-летия

Она не проявляла страха перед болезнью

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Старейшая жительница Франции и всей Европы сестра Андре излечилась от коронавирусной болезни нового поколения за несколько дней до 117-го дня рождения. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Факты.

«Я даже не подозревала, что это у меня есть», — отмечает женщина.

Сестра Андре, которая проживает в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре в Тулоне, пребывала на изоляции в своей комнате весь январь. У женщины не было возможности посещать мессы.

«Она хотела знать, например, изменится ли график еды или сна. Она не проявляла страха перед болезнью. С другой стороны, она очень переживала за других жителей», — рассказал ответственный за коммуникацию в доме престарелых Дэвид Тавелла

Ранее сообщалось, что 70-летний мужчина умер в центре вакцинации на Хадсон-Ярдс. Смерть наступила через 25 минут после того, как старший получил вакцину от COVID-19. Признаков аллергической реакции у него не было.

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