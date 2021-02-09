Как Украине отнесется к жителям ОРДЛО с паспортами РФ: Резников дал комментарий

Санкции за множественное гражданство с юридической точки зрения в Украине отсутствуют

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Правительство Украины уже в ближайшее время обсудит вопрос политики официального Киева в отношении жителей ОРДЛО с паспортами РФ. Об этом заявил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио НВ, передает УРА-Информ.

«Мы признаем граждан Украины гражданами Украины, — отметил Резников. — Если кто-то получил другое гражданство, по любым причинам — даже вынужденно, как способ выживания, — то это должно быть отдельным разговором. У нас в Конституции Украины не предусмотрено лишение гражданство на основании получения другого гражданства, другого паспорта».

Также министр добавил, что санкции за множественное гражданство с юридической точки зрения в Украине отсутствуют.

Он отметил, что Минреинтеграции намерено поднять вопрос политики Украины в отношении граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса и получили российские паспорта.

«Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают и, соответственно, избавиться от российского паспорта, если они будут считать, что они на самом деле остаются гражданами Украины. Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может», — сказал Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году.