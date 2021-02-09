Общество

До этого времени усиливать карантин в Украине не будут — Степанов

До апреля-мая в Украине не будут усиливать карантин

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На данный момент в ближайшее время в Кабинете министров не намерены усиливать карантинные ограничения в Украине. Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Он отметил, что сейчас ситуация с распространением коронавируса стабильная, поэтому усиливать карантин точно не намерены до апреля – мая, пишет УРА-Информ со ссылкой на Укринформ.

«Согласно нашей стратегии, мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры», — заявил Степанов.

Также глава МОЗ добавил, что по сравнению с апрелем прошлого года медицинская система Украины стала сильнее.

На данный момент в Украине продолжает действовать «оранжевый» уровень карантинных ограничений.

Ранее Степанов рассказал, когда в Украине начнется вакцинация от коронавируса.

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