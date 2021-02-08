Украина устроила игры и провокации — «власти» ОРДО снова недовольны

Снова отметилась Наталья Никонорова

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В очередной раз так называемые «власти» ОРДО обвинили Украину. На этот раз речь идет о том, что именно официальный Киев не намерен идти путем мирных соглашений.

Так называемая «полпред ДНР» на переговорах Контактной группы, «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о так называемом форуме «Русский Донбасс», который тот назвал провокацией РФ и ОРДЛО, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Никанорова заявила, что якобы именно украинская сторона сорвала меры по усилению режима прекращении огня

«С каждым сорванным по вине Киева заседанием Контактной группы всем интересующимся ходом Минского процесса становится все более понятно, что игры и провокации, о которых говорит Кулеба — это очень точное описание как раз подхода Украины к мирному урегулированию», — заявила Никонорова.

На также добавила, что именно Украина расшатывает минский и нормандский форматы переговоров по Донбассу.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе ведут активную подготовку к контрудару по украинским позициям.