Общество

Билл Гейтс рассказал об угрозах, которые ожидают мир после завершения пандемии

Гейтс отмечал, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней

Время чтения: 49 Секунд

Основатель многомиллионной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что после завершения пандемии COVID-19 всему человечеству следует ожидать еще две угрозы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Veritasium.

Одной из главных угроз, по словам Гейтса, является изменение климата. Гейтс считает, что мир также не готов и к еще одной угрозе — биотерроризму.

«Тот, кто захочет причинить вред, сможет создать вирус, а это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, вроде нынешней» — добавил Гейтс.

Также ранее он утверждал, что новая пандемия SARS-CoV-2 может быть не такой опасной, как следующая.

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется только через 20 лет, хотя может и через три» — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Украине первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения, родом из китайского Уханя, стартует уже в феврале 2021 года. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Татаров под прицелом: НАБУ просит офис Венедиктовой уже третий раз отдать дело

Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) офис генпрокурора проигнорировал

Степанов назвал новую дату вакцинации в Украине: когда старт

Уже с 15 февраля в стране должна начаться долгожданная вакцинация

Первый этап вакцинации от COVID-19 стартует в этом месяце, — Зеленский

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин

Украина устроила игры и провокации — «власти» ОРДО снова недовольны

Снова отметилась Наталья Никонорова

Ограничения будут сняты: Зеленский дал обещание украинцам

Зеленский отметил, что сам готов пройти вакцинацию

Украина против вакцинации «Спутник V»: Зеленский дал комментарий

Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap