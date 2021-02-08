Билл Гейтс рассказал об угрозах, которые ожидают мир после завершения пандемии

Гейтс отмечал, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней

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Основатель многомиллионной корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что после завершения пандемии COVID-19 всему человечеству следует ожидать еще две угрозы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Veritasium.

Одной из главных угроз, по словам Гейтса, является изменение климата. Гейтс считает, что мир также не готов и к еще одной угрозе — биотерроризму.

«Тот, кто захочет причинить вред, сможет создать вирус, а это значит, что вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями, вроде нынешней» — добавил Гейтс.

Также ранее он утверждал, что новая пандемия SARS-CoV-2 может быть не такой опасной, как следующая.

«Мир должен потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы жизней. Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир. Новая пандемия неизбежна, и если человечеству повезет, она начнется только через 20 лет, хотя может и через три» — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Украине первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции нового поколения, родом из китайского Уханя, стартует уже в феврале 2021 года.