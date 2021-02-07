Мобилизация в ОРДЛО: в Сети появился документ, подтверждающий скорый «призыв»

Местная «власть» уже давно готовилась к призыву молодежи
В пабликах ОРДЛО появилась информация о том, что слухи о призыве в «народную милицию ДНР и ЛНР» и на фронт могут подтвердиться. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграмм-канал «Тайны Луганской республики».
Стало известно, что местная «власть» уже давно готовилась к призыву молодежи. Там подготавливали инфраструктуру. Однако, призыв был перенесен два раза по определенным политическим причинам, а именно, чтобы не навредить переговорам с украинскими „партнерами“.
«На данный момент в военкоматах ЛНР уверены, что на этот раз срыва не будет. Уже есть и документальные доказательства — в документе «о внесении изменений в Календарь профилактических прививок» в «приоритете 3-го уровня» на вакцинацию указаны «лица, подлежащие призыву на военную службу», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что гражданам, проживающим на территории оккупированного Донбасса, начали приходить повестки в местные военкоматы.