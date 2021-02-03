Общество

В ОРДЛО задерживают людей с украинским паспортом: как спастись от нововведений

На Донбассе недавно появилось очередное нововведение

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Граждане, у которых имеется украинский паспорт могут быть задержаны на территории ОРДЛО. Об этом пишут местные жители в социальных сетях, передает УРА-Информ.

На Донбассе, как отмечают местные жители, недавно появилось очередное нововведение.

«Теперь лицам с украинским паспортом надо иметь при себе справку о составе семьи, иначе могут задержать до выяснения обстоятельств. Действует это уже несколько дней, и даже в жэке об этом еще не знают», отмечают пользователи Сети.

Такие меры местная «власть» ввела еще в январе. Граждане, что постоянно проживают на территориях ОРДЛО могут быть задержаны местными правоохранителями за наличие паспорта Украины.

«Справка должна быть из Донецка. Или если человек живет в Украине с донецкой пропиской. Пока мало информации, думаю вскоре все прояснится», — пишут жители Донецка.

Официально информация не подтверждена, однако, местные жители все же опасаются таких новшеств.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса члены НВФ посредством «патриотических» клубов и военных лагерей готовят несовершеннолетних граждан к участию в боевых действиях на территориях ОРДЛО. 

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