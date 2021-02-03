Общество

Это будет противостояние пророссийских сил — эксперт о закрытии каналов Медведчука

Владимир Фесенко о закрытии каналов

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Это очень сильный политический шаг со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Так заявил политолог Владимир Фесенко по поводу санкций против пророссийских телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne и активов депутата Дмитрия Козака.

Эксперт считает, что юридически к этому закону вопросов больше, чем ответов. В тоже время он предполагает, что необходимо дождаться обоснования этого решения и тогда многое станет ясным, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

На вопрос о том, что это может быть ударом по свободе слова, политолог отметил, что с самого начала, когда владельцем каналов стал Козак, начала действовать жесткая цензура и есть черные списки. Поэтому в первую очередь нужно говорить о нарушении свободы слова именно каналами.

«Нас ждет юридическое противостояние, обжалования этого решения в судах. И будет, безусловно, политическое обострение, оно уже начинается. Это будет противостояние пророссийских сил, которые будут защищать Козака и телеканалы, и тех сил, которые выступают против агрессии России», — сказал Фесенко.

Ранее Медведчук назвал такие действия президента узурпацией власти.

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